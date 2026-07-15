Суд решил не отстранять Анатолия Калину от должности директора «Куршской косы»

Сам Анатолий Калина заявил, что никакого давления на сотрудников не оказывал и не собирается. «С этими людьми я работаю 15 лет, и все, кто меня знает, — такого [давления на сотрудников] никогда не было. В принципе, это даже не мой принцип жизни», — сказал он. По словам Калины, прямого общения с рядовыми сотрудниками парка у него нет. Вся коммуникация с лесниками и инспекторами идёт через заместителя по охране и начальника соответствующего отдела, а список лиц, с которыми ему запрещено общаться, был предоставлен УФСИН.