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Суд решил не отстранять Анатолия Калину от должности директора «Куршской косы»

Заседание прошло вечером во вторник, 14 июля.

Ленинградский районный суд Калининграда отклонил ходатайство следствия о временном отстранении от должности директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины. Заседание прошло вечером во вторник, 14 июля.

Уголовное дело в отношении Анатолия Калины возбудили в январе 2026 года по части 3 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений с использованием служебного положения, группой лиц, в особо крупном размере. С 16 января директора нацпарка отправили под домашний арест. Мера пресечения неоднократно продлевалась, однако 7 июля Ленинградский районный суд заменил её на запрет определённых действий. На следующий день Анатолий Калина вернулся к исполнению обязанностей. Сейчас он продолжает работать в должности директора нацпарка.

Следователь считает, что после смены меры пресечения Анатолий Калина фактически получил возможность влиять на ход расследования. Большинство свидетелей по делу — сотрудники нацпарка.

Находясь под домашним арестом, Калина не имел реальной прямой возможности оказать давление на свидетелей… Сегодня, в связи с тем, что мера пресечения изменена на более мягкую, у него такая возможность появилась, — озвучил он.

На вопрос защиты, были ли за девять дней после изменения меры пресечения зафиксированы факты давления на свидетелей, следователь ответил уклончиво. «Такие факты в адрес следствия в настоящее время не поступали. Однако следствие расценивает их отсутствие не как свидетельство законопослушного поведения Калины, а как результат оказания давления на ключевых сотрудников», — подчеркнул представитель следствия и попросил отстранить Калину от руководства до 12 сентября 2026 года.

Защитник обвиняемого Вазген Айрапетов настаивал, что ходатайство ничем не подкреплено.

Я не согласен с заявлением следствия, поскольку оно является необоснованным, так как на протяжении шести месяцев расследования при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с наложенными запретами нарушений данных запретов либо избранной меры пресечения не установлено, — заявил адвокат.

По его словам, ходатайство об отстранении связано с несогласием с решением суда о смягчении меры пресечения. Вазген Айрапетов также обратил внимание, что все ключевые свидетели — более десяти человек — были допрошены ещё в январе, в первые недели расследования. «Те доказательства, которые необходимо было закрепить следствию в первые месяцы расследования, были полностью, в полном объёме выполнены. В настоящее время способы оказания давления, на которые ссылается следователь, ничем не подтверждены и являются лишь предположением следствия», — отметил он.

Защита сообщила, что после возвращения на работу Анатолий Калина издал приказ о делегировании части своих полномочий — подписания документов и работы с корреспонденцией — своему заместителю по административно-хозяйственным вопросам Алексею Иванцову. Кроме того, защитник приобщил к делу многочисленные положительные характеристики, грамоты и благодарности. Также Айрапетов подчеркнул, что Анатолий Калина ранее не судим и добросовестно возглавляет парк с 2011 года.

Защита ходатайствовала о вызове в суд двух свидетелей — сотрудников нацпарка. Они были готовы дать показания о личности Анатолия Калины и о том, как он исполнял свои обязанности до и после возбуждения уголовного дела. Следователь возражал: «Не вижу необходимости, потому что тех данных, которые есть, на мой взгляд, вполне достаточно для принятия решения в настоящем заседании». Суд поддержал позицию и отказал в допросе дополнительных свидетелей.

Сам Анатолий Калина заявил, что никакого давления на сотрудников не оказывал и не собирается. «С этими людьми я работаю 15 лет, и все, кто меня знает, — такого [давления на сотрудников] никогда не было. В принципе, это даже не мой принцип жизни», — сказал он. По словам Калины, прямого общения с рядовыми сотрудниками парка у него нет. Вся коммуникация с лесниками и инспекторами идёт через заместителя по охране и начальника соответствующего отдела, а список лиц, с которыми ему запрещено общаться, был предоставлен УФСИН.

В результате суд отказал в отстранении директора «Куршской косы» от должности. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители активно работают со свидетелями.

Допрошено уже довольно большое количество свидетелей, и необходимость допроса свидетелей возникает, поскольку, во-первых, возбуждён был в январе один эпизод преступной деятельности. Позднее, спустя несколько месяцев, был возбуждён другой эпизод. В связи с этим возникла необходимость в проведении новых следственных действий, — подчеркнул следователь.

Уголовное дело в отношении Анатолия Калины возбудили в январе 2026 года. Его подозревают в незаконной вырубке лесных насаждений. По данным следствия, Калина совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал незаконную вырубку чёрной ольхи и сосны на территории нацпарка. На участке площадью около одного гектара планировалось создать комплекс частных сооружений для проживания туристов.

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