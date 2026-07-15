В центре Казани перекроют движение на время крестного хода 20 и 21 июля

В Казани на время проведения крестного хода с Казанской иконой Божией Матери ограничат движение и стоянку транспорта. Мероприятие пройдёт от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви 20 и 21 июля.
С 20:00 20 июля до 9:30 21 июля запретят парковку и проезд по улице Миславского — на участке от Карла Маркса до Большой Красной.
С 7:00 до 9:30 21 июля перекроют улицу Большую Красную — от Япеева до Батурина.
Также с 7:00 21 июля ограничат движение на улицах Кремлёвской, Профсоюзной, Баумана, Карла Маркса, Япеева, Батурина и на съездах с площадей Первого Мая и Тысячелетия. Движение будут открывать по мере прохождения крестного хода.