В центре Казани перекроют движение на время крестного хода 20 и 21 июля

Также с 7:00 21 июля ограничат движение на улицах Кремлёвской, Профсоюзной, Баумана, Карла Маркса, Япеева, Батурина и на съездах с площадей Первого Мая и Тысячелетия. Движение будут открывать по мере прохождения крестного хода.