Прикамские компании увеличат поставки продуктов на предприятия и учебные заведения региона

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что сектор малого и среднего предпринимательства — крупный работодатель, в нем занято порядка трети всех жителей края трудоспособного возраста. «Мы заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес развивался, наращивая собственную прибыль, пополняя доходы региона и поддерживая социальную стабильность в крае. В условиях санкций, введенных против России, нам необходимо быть в постоянном прямом диалоге с предпринимателями и оперативно реагировать на их проблемы», — заявлял глава региона.