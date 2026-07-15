Развод обернулся уголовным делом: в Васильково мужчина избил супругу и угрожал ей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Сейчас также устанавливается степень вреда, причинённого здоровью женщины. В полиции отметили, что это может повлечь для подозреваемого и другие последствия.