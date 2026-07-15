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Почти 100 компаний Калининградской области внедряют бережливое производство

Это реальный вклад в экономику без дополнительных инвестиций.

Участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» стали почти 100 предприятий Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Примеры результатов внедрения бережливого производства в регионе представили на конференции «Рост есть. Как увеличить прибыль без привлечения инвестиций: опыт калининградских предприятий». Калининградские предприятия радиоэлектроники, машиностроения, металлообработки, энергетики и пищепрома повысили эффективность процессов, увеличили выпуск продукции и снизили внутренние потери без крупных вложений в оборудование.

«Суммарный экономический эффект за весь период учета превысил 560 миллионов рублей. Это реальный вклад в экономику, который предприятия получают без дополнительных инвестиций», — отметила руководитель департамента управления эффективностью центра «Мой бизнес» в Калининграде Евгения Галдус.

По ее словам, средний прирост производительности на предприятиях региона составил 20−30%. Для участия в проекте компания должна показать рост не менее чем на 5% к предыдущему году.

В текущем году к проекту присоединилось предприятие «Россети Янтарь». Компания провела комплексный анализ операционной деятельности, выявила ключевые проблемы и утвердила план мероприятий. Сейчас на производстве систематизируют процессы, стандартизируют хранение технической информации и создают единую базу данных.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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