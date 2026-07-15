В МЧС опровергли катастрофический прогноз для восьми регионов России

Ранее на лентах информагентств появилось тревожное предупреждение со ссылкой на МЧС России о том, что «ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами 25 метров в секунду и выше могут обрушиться в среду на восемь регионов четырех федеральных округов страны».