В МЧС опровергли катастрофический прогноз для восьми регионов России

В МЧС России сообщили, что не выпускали опасный погодный прогноз, который может вызвать ЧС в 8 регионых страны.
Ранее на лентах информагентств появилось тревожное предупреждение со ссылкой на МЧС России о том, что «ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами 25 метров в секунду и выше могут обрушиться в среду на восемь регионов четырех федеральных округов страны».
В МЧС России на вопрос корреспондента «РГ» сообщили, что не имеют отношения к такому прогнозу, а потому не могут его ни подтвердить, ни опровергнуть.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вопросы надо задавать Гидрометцентру, а не МЧС. Спасатели лишь могут опровергнуть то, что имеют хоть какое-то отношение к такому катастрофическому прогнозу.
На официальном сайте ВНИИ ГОЧС, на который идет ссылка у информагенств, также отутствует указание на участие в составлении прогноза.
Тем не менее, в МЧС допускают вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Приморского, Хабаровского краев; в Уральском федеральном округе на территории Свердловской, Челябинской областей; в Приволжском федеральном округе на территории Пермского края; в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Ставропольского края".
В пресс-службе МЧС при этом на вопрос корреспондента «РГ», уточнили, что защиты населения и территорий — это полномочия глав регионов и муниципалитетов. Но МЧС готово к реагированию на последствия разгула стихии.