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В МЧС опровергли катастрофический прогноз для восьми регионов России

В МЧС России сообщили, что не выпускали опасный погодный прогноз, который может вызвать ЧС в 8 регионых страны.

Источник: Российская газета

В МЧС России сообщили, что не выпускали опасный погодный прогноз, который может вызвать ЧС в 8 регионых страны.

Ранее на лентах информагентств появилось тревожное предупреждение со ссылкой на МЧС России о том, что «ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер порывами 25 метров в секунду и выше могут обрушиться в среду на восемь регионов четырех федеральных округов страны».

В МЧС России на вопрос корреспондента «РГ» сообщили, что не имеют отношения к такому прогнозу, а потому не могут его ни подтвердить, ни опровергнуть.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что вопросы надо задавать Гидрометцентру, а не МЧС. Спасатели лишь могут опровергнуть то, что имеют хоть какое-то отношение к такому катастрофическому прогнозу.

На официальном сайте ВНИИ ГОЧС, на который идет ссылка у информагенств, также отутствует указание на участие в составлении прогноза.

Тем не менее, в МЧС допускают вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Приморского, Хабаровского краев; в Уральском федеральном округе на территории Свердловской, Челябинской областей; в Приволжском федеральном округе на территории Пермского края; в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Ставропольского края".

В пресс-службе МЧС при этом на вопрос корреспондента «РГ», уточнили, что защиты населения и территорий — это полномочия глав регионов и муниципалитетов. Но МЧС готово к реагированию на последствия разгула стихии.

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