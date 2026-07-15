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Документы о выдвижении на выборы в Госдуму подали четыре дончанина

Документы о выдвижении кандидатуры на выборы в Государственную Думу подали четыре представителя Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Источник: Коммерсантъ

Документы о выдвижении кандидатуры на выборы в Государственную Думу подали четыре представителя Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Кандидат от партии «Единая Россия» Артем Величко представил документы о выдвижении по Неклиновскому одномандатному избирательному округу № 154. Кроме того, комиссию уведомили три кандидата от партии «Яблоко»: Виталий Фомин (Неклиновский одномандатный избирательный округ № 154), Даниил Бондаренко (Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 155), Илья Черемисов (Усть-Донецкий одномандатный избирательный округ № 156).

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

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