Документы о выдвижении на выборы в Госдуму подали четыре дончанина

Документы о выдвижении кандидатуры на выборы в Государственную Думу подали четыре представителя Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
Кандидат от партии «Единая Россия» Артем Величко представил документы о выдвижении по Неклиновскому одномандатному избирательному округу № 154. Кроме того, комиссию уведомили три кандидата от партии «Яблоко»: Виталий Фомин (Неклиновский одномандатный избирательный округ № 154), Даниил Бондаренко (Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 155), Илья Черемисов (Усть-Донецкий одномандатный избирательный округ № 156).
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.