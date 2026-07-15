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Бочарову представили нового начальника полиции Волгоградской области

Волгоградский губернатор пообещал поддержку новому главе ГУ МВД Павлу Гищенко.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области сменился руководитель главного управления МВД. 15 июля 2026 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил нового начальника Павла Гищенко губернатору Андрею Бочарову и личному составу Главка, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Андрей Бочаров отметил, что в регионе налажено системное взаимодействие с полицией. Он выразил надежду на продолжение конструктивной работы.

«Павла Гищенко знаем достаточно хорошо. Волгоградская область и дальше продолжит оказывать содействие и поддержку Главку под его руководством. Уверен, что все задачи будут выполнены в полном объеме», — заявил губернатор.

Новый начальник ГУ МВД приступил к исполнению обязанностей.

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