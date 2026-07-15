Первышов: коммунальные сети в Тамбовской области изношены на 80%

Губернатор также вспомнил, что «был в ужасе», когда стал руководить регионом в 2024 году, от степени загрязненности Тамбова: «Грязнее города я не видел. Тонны мусора на каждом перекрестке — такое было управление. Вопросы с ЖКХ теперь будем брать под свое управление. Частники себя уже показали».