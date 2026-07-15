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Горвласти о температуре в автобусах: ощущение «комфортности» у всех индивидуальное

Кондиционер в салоне автобуса начинают включать, когда температура на улице превышает 20−25°C.

В Калининграде в общественном транспорте обычно не опускают температуру ниже +21°C, даже если за окном сильный зной. Как сообщили представители администрации города в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», при этом ощущение «комфортности» у всех индивидуальное.

По информации Центра организации движения и пассажирских перевозок, согласно отраслевым рекомендациям, кондиционер в салоне автобуса начинают включать, когда температура на улице превышает 20—25°C. В жаркую погоду разница между температурой на улице и внутри салона не должна превышать 3—8°C, указали в мэрии.

«Обычно температуру не опускают ниже +21°C, даже если за окном сильный зной. При этом ощущение “комфортности” у всех индивидуальное, и на предприятия в сезон поступает немало жалоб как от опасающихся простуды, так и от испытывающих дискомфорт от высокой температуры», — добавили горвласти.

Если в салоне душно или слишком холодно, то на остановке пассажир может попросить водителя включить или настроить кондиционер. Если он отказывается или сообщает о поломке, необходимо зафиксировать номер маршрута и транспортного средства.

«Для оперативного проведения проверки и принятия мер сразу сообщайте об этом в Центр организации движения и пассажирских перевозок по многоканальному телефону: (8 40−12) 33−88−68, специалисты принимают сигналы с 6:00 до 23:00. Также можно сообщить о нарушениях по QR-коду, который размещён на всех автобусах, троллейбусах, маршрутках, трамваях», — рассказали представители администрации.

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