Горвласти о температуре в автобусах: ощущение «комфортности» у всех индивидуальное

«Обычно температуру не опускают ниже +21°C, даже если за окном сильный зной. При этом ощущение “комфортности” у всех индивидуальное, и на предприятия в сезон поступает немало жалоб как от опасающихся простуды, так и от испытывающих дискомфорт от высокой температуры», — добавили горвласти.