В Минцифры разработали механизм выплаты компенсации ущерба от мошенников

Первый пакет из 30 мер по борьбе с мошенничеством был принят в 2025 году, большая часть норм вступила в силу с 1 июля того же года. В конце июня 2026 года президент Владимир Путин подписал второй пакет поправок (законы № 210-ФЗ и № 199-ФЗ). Часть его положений уже действует.