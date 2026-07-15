В Гурьевском районе мужчина стал фигурантом дела за угрозы расправой супруге на фоне развода

Участковые уполномоченные полиции Гурьевского района привлекли к ответственности 44-летнего жителя посёлка Васильково. Мужчина подозревается в угрозах расправой в адрес своей 39-летней супруги.
Поводом для проверки стало сообщение из медучреждения о госпитализации женщины с многочисленными ушибами и гематомами.
В ходе разбирательства полицейские установили, что травмы потерпевшая получила во время конфликта с мужем на фоне бракоразводного процесса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).