Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Положительные тесты на COVID-19 получили 40 жителей Воронежской области

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость коронавирусом снизилась.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области зарегистрировали 40 случаев заражения COVID-19. Данными за период с 6 по 12 июля поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость коронавирусом снизилась.

Ранее положительные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 48 жителей региона.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше