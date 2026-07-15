Положительные тесты на COVID-19 получили 40 жителей Воронежской области

В Воронежской области зарегистрировали 40 случаев заражения COVID-19. Данными за период с 6 по 12 июля поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость коронавирусом снизилась.
Ранее положительные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 48 жителей региона.
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