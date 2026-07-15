МЧС предупредило пермяков о грозе, граде и шквалистом ветре 15 июля

Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются в Прикамье 15 июля, сообщает региональное МЧС.
По данным Пермского ЦГМС, В ближайшие 1−3 часа и вечером 15 июля ожидается гроза, крупный град (от 20 мм в диаметре) и усиление ветра до 20−25 метров в секунду.
В МЧС рекомендуют:
держаться подальше от деревьев, линий электропередач и других конструкций;
автомобили лучше парковать в безопасном месте, вдали от них;
при авариях на электросетях обесточить все приборы и соблюдать правила пожарной безопасности;
Водителям следует снизить скорость, избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам быть особенно внимательными при переходе проезжей части.
Экстренные службы напоминают телефоны вызова: 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного).