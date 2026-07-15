Причальную инфраструктуру для пассажирских теплоходов создадут в Дзержинске

Администрация города создает причальную инфраструктуру с предпринимателем Андреем Шкилевым, который взял на себя изготовление плавучей платформы и трапа. В свою очередь департамент благоустройства и МБУ «Инженерно-экологическая служба» расчистили территорию для пристани, обустроили спуск и установили ограждения. «Результат уже виден: к причалу швартуется судно на подводных крыльях», — отметил Михаил Клинков.