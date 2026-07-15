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Причальную инфраструктуру для пассажирских теплоходов создадут в Дзержинске

Власти Дзержинска планируют построить полноценную пристань для судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» и многопалубных круизных теплоходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Михаил Клинков.

Источник: Коммерсантъ

Власти Дзержинска планируют построить полноценную пристань для судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» и многопалубных круизных теплоходов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Михаил Клинков.

Администрация города создает причальную инфраструктуру с предпринимателем Андреем Шкилевым, который взял на себя изготовление плавучей платформы и трапа. В свою очередь департамент благоустройства и МБУ «Инженерно-экологическая служба» расчистили территорию для пристани, обустроили спуск и установили ограждения. «Результат уже виден: к причалу швартуется судно на подводных крыльях», — отметил Михаил Клинков.

Мэрия планирует создать пристань с тремя сходнями на месте, где раньше находился речной вокзал Дзержинска. «Сегодня мы возвращаем этот участок под контроль администрации, пресекая попытки нецелевого использования городской акватории. Она будет работать исключительно на транспортную и туристическую инфраструктуру нашего города», — добавил мэр.