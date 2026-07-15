За 500 выполненных боевых задач Савченко стал Героем СССР

Сегодня лётчик-ас, Герой Советского Союза Александр Савченко известен не только как тот, кто всю жизнь был верен авиации. Он остаётся в памяти и как скромный инженер-строитель. Выйдя в запас, пилот сменил кабину истребителя на чертёжную доску, проектируя каркасы зданий для родного города.
15 июля отмечается 106 годовщина Александра Савченко Героя Советского Союза, лётчик-истребителя. На его практический 500 боевых вылетов, 80 воздушных боёв, 28 сбитых вражеских машин. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Путь в небо.
Александр родился в Луганской области, в городе Алмазная в семье рабочего. Окончил семилетнюю школу и горно-промышленное училище, параллельно занимался в аэроклубе. Позже работал слесарем. В 1939 году по комсомольской путёвке был направлен в Воронежскую область, Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Выпустился в 1940 году и получил назначение в Ленинградский военный округ.
С июня 1941 года поднимал в небо истребитель И-16 в составе 191-го истребительного авиаполка. Обеспечивал воздушное прикрытие Ленинграда. К осени выполнил 65 боевых вылетов и сбил 16 самолётов противника, девять из них — в группе. За первые бои получил орден Красного Знамени.
«Мы все очень любим, уважаем и помним Александра Петровича. Он оставил после себя не только боевые ордена, но и крепкую семейную традицию — говорить о фронте так, чтобы внуки впитывали это с детства», — комментирует нашей редакции правнучка героя Олеся Музыченко.
По словам Олеси, главным хранителем памяти в семье долгие годы был её отец Михаил, прямой внук героя. В их доме не устраивали официальных торжеств, но день рождения прадеда отмечали обязательно: за столом звучали истории о боевых вылетах, верных товарищах и непростых фронтовых буднях.
«Это были именно мужские разговоры, без пафоса и приукрашиваний. Отец передавал детали, которых не встретишь в сухих сводках — живые, личные, пронзительные. Мы слушали, запоминали, гордились», — добавляет собеседница.
Сейчас, когда отца не стало, говорить о памяти стали тише, но не менее бережно.
«Главное — не забыть. Пусть историки уточняют цифры, а журналисты подбирают формулировки, но суть остаётся прежней: герой жив, пока о нём помнят. И пока в семье звучат эти рассказы, связь поколений не прервётся», — отмечает правнучка лётчика.
Сталинград и Курск.
В марте 1942 года авиатор переведён в 127-й истребительный авиационный полк. До июня 1942 года Савченко сопровождал транспортные самолёты в блокированный Ленинград и обратно. Затем полк участвовал в Сталинградской битве, а летом 1943 года воевал на Центральном фронте и участвовал в Курском сражения.
К июлю 1943 года командир эскадрильи Савченко совершил 424 боевых вылета, провёл 64 воздушных боя. Лично сбил 11 машин врага, ещё 15 — в составе группы. Указом Президиума Верховного Совета в феврале 1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После награждения лётчик не снял форму. Совершил ещё 61 боевой вылет на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, сбил лично два самолёта противника. Получил орден Отечественной войны I степени за образцовое выполнение заданий. Всего за Великую Отечественную войну принял участие в 80 воздушных боях.
После Победы продолжил службу, окончил Высшие лётно-тактические курсы офицерского состава. В 1954 году подполковник Савченко ушёл в запас. Лётчик был награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Ленина и Медалью «Золотая Звезда».
Остаток жизни лётчик провёл в Ростове, стал инженером в тресте «Стройконструкция». На доме, где он жил, на улице Журавлёва, установлена мемориальная доска.