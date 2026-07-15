За 500 выполненных боевых задач Савченко стал Героем СССР

Сегодня лётчик-ас, Герой Советского Союза Александр Савченко известен не только как тот, кто всю жизнь был верен авиации. Он остаётся в памяти и как скромный инженер-строитель. Выйдя в запас, пилот сменил кабину истребителя на чертёжную доску, проектируя каркасы зданий для родного города.