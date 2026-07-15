Чего нам ждать от отечественного кинематографа в ближайшее время

2027 год обещает быть зловещим уж только потому что на экраны выйдет «Война и мир» авторства братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. В своих интервью режиссер и продюсер говорят, что они «могут себе позволить замахнуться». Люди в комментариях пишут так: «замахнуться не значит приблизиться» и «если эти замахиваются, значит, покалечат». Другие комментарии не лучше — «проклятие российского кино», «Бог не простит нам эту экранизацию», «запретите им снимать» и так далее. Это можно расценивать как достижение не только в индустрии, но и в жизни — заработать такую репутацию и крепко годами удерживать ее.