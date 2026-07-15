На 12% выросла заболеваемость мышиной лихорадкой в Нижегородской области

Несмотря на то что за последние три года заболеваемость большинством инфекций в регионе снизилась, ситуация с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или мышиной лихорадкой остается напряженной. В первые шесть месяцев этого года был зафиксирован рост заболеваемости этой инфекцией на 12%. Так как с грызунами можно столкнуться в любой части региона, нельзя забывать о мерах профилактики.