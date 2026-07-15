На 12% выросла заболеваемость мышиной лихорадкой в Нижегородской области

Заболеваемость мышиной лихорадкой за первое полугодие 2026 года выросла среди нижегородцев на 12%. Об этом во время пресс-конференции 15 июля рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.
Несмотря на то что за последние три года заболеваемость большинством инфекций в регионе снизилась, ситуация с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или мышиной лихорадкой остается напряженной. В первые шесть месяцев этого года был зафиксирован рост заболеваемости этой инфекцией на 12%. Так как с грызунами можно столкнуться в любой части региона, нельзя забывать о мерах профилактики.
Также специалисты отмечают рост числа укусов животными — этот показатель увеличился на 10%.
При этом чаще всего людей кусают домашние животные — кошки, а также имеющие хозяев собаки, которых отпускают с поводка, отправляют на самовыгул и не держат на привязи в сельской местности.