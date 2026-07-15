В Москве установили первый в мире кинетический арт-объект в форме матрёшки

В Москве мультимедийный арт-объект «Матрёшка», расположенный в парке «Зарядье», представил цифровую программу, посвященную современному развитию столицы.
Инсталляция выполнена в форме традиционной русской матрёшки и представляет собой кинетическую конструкцию с раскрывающимися элементами и встроенными мультимедийными экранами. Благодаря трансформации объекта зрители могут увидеть несколько тематических сцен, объединенных общей концепцией развития Москвы как современного мегаполиса.
Основной темой новой программы стали изменения в транспортной системе столицы. Визуальные истории рассказывают о развитии метро, запуске речного электротранспорта, внедрении цифровых сервисов и других проектах, которые формируют современную городскую среду.
Все чаще общественные пространства Москвы становятся площадками для цифровых культурных проектов. Вместо традиционных выставок посетителям предлагают интерактивные форматы, сочетающие архитектуру, мультимедийные технологии и визуальное искусство. По мнению специалистов, подобные проекты помогают сделать знакомство с городом более доступным и привлекают к культурным площадкам широкую аудиторию.
В разгар летнего сезона парк «Зарядье» остается одной из наиболее посещаемых общественных территорий столицы. Обновление мультимедийной программы «Матрёшки Москвы» стало частью летней культурной повестки города, ориентированной как на москвичей, так и на туристов.