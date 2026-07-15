В Москве установили первый в мире кинетический арт-объект в форме матрёшки

Все чаще общественные пространства Москвы становятся площадками для цифровых культурных проектов. Вместо традиционных выставок посетителям предлагают интерактивные форматы, сочетающие архитектуру, мультимедийные технологии и визуальное искусство. По мнению специалистов, подобные проекты помогают сделать знакомство с городом более доступным и привлекают к культурным площадкам широкую аудиторию.