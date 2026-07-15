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Дачникам рассказали, как превратить древесные отходы в полезную мульчу

Владельцам дач предложили, как экологично и эффективно утилизировать спиленные ветки и деревья.

Владельцы участков в разгар дачного сезона сталкиваются с проблемой утилизации спиленных веток и деревьев. Поскольку оставлять их на площадках для сбора ТКО нельзя, эксперты предлагают превращать отходы в органическое удобрение, пишет Вслух.ру.

Мульча из измельченной древесины помогает удерживать влагу в почве, замедляя испарение в жару, блокирует рост сорняков и избавляет от частой прополки. Перегнивая, щепа насыщает землю питательными веществами и защищает корни многолетников от перепадов температур.

Для создания мульчи достаточно садового измельчителя, причем прибор можно взять в аренду. Толстые ветки легко превращаются в щепу, которой советуют засыпать приствольные круги деревьев, кустарники, дорожки между грядками или цветники слоем 5−10 сантиметров.

Свежую хвойную щепу не стоит использовать для культур, любящих щелочную почву, а вот для малины или голубики она подходит.

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