Дачникам рассказали, как превратить древесные отходы в полезную мульчу

Владельцы участков в разгар дачного сезона сталкиваются с проблемой утилизации спиленных веток и деревьев. Поскольку оставлять их на площадках для сбора ТКО нельзя, эксперты предлагают превращать отходы в органическое удобрение, пишет Вслух.ру.