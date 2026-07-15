МЧС Прикамья объявило штормовое предупреждение

В ближайшие часы и вечером 15 июля в Пермском крае и в Перми ожидается крупный град (20 мм и более), шквалистое усиление ветра 20 — 25 м/с. Об этом сообщило ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прохождением опасных погодных явлений возможны аварии на системах жилищно-коммунальной сферы заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Представители экстренных служб призывают водителей и пешеходов внимательней относиться к своей безопасности.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше