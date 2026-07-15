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Юрий Слюсарь потребовал ускорить реконструкцию парка Дружба в Ростове

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил завершить реконструкцию парка Дружба в Ростове-на-Дону в 2027 году — на год раньше установленного срока. Соответствующее распоряжение он дал на заседании регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил завершить реконструкцию парка Дружба в Ростове-на-Дону в 2027 году — на год раньше установленного срока. Соответствующее распоряжение он дал на заседании регионального правительства.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства области Антонины Пшеничной, работы разделены на три этапа с завершением в 2028 году. Стоимость объекта составляет 1,3 млрд рублей. Вопрос финансирования министерство прорабатывает совместно с региональным минфином и городской администрацией.

«По парку Дружба начинать нужно в этом году. Хотя в докладе обозначен 2028 год, мы должны мобилизовать ресурсы областного и городского бюджетов и постараться завершить все три этапа в 2027 году», — заявил Юрий Слюсарь, назвав проект многострадальным.

По его словам, перепроектирование парка уже завершено. Новая концепция предусматривает увеличение площади зелёных насаждений, отказ от сплошного мощения плиткой, возведение дополнительных спортивных объектов и повышение доступности территории для маломобильных посетителей.

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