Юрий Слюсарь потребовал ускорить реконструкцию парка Дружба в Ростове

«По парку Дружба начинать нужно в этом году. Хотя в докладе обозначен 2028 год, мы должны мобилизовать ресурсы областного и городского бюджетов и постараться завершить все три этапа в 2027 году», — заявил Юрий Слюсарь, назвав проект многострадальным.