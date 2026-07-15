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Семьи в Волгограде стали тратить на еду на 4 тысячи больше

Средняя российская семья тратит на продукты 42 455 рублей в месяц — это на 10,6% больше, чем год назад.

Российские семьи, в том числе волгоградские, стали тратить на продукты и повседневные товары на 10% больше, чем в прошлом году. По данным Роспотребнадзора, среднемесячные расходы домохозяйства в 2025-м достигли 42 455 рублей — плюс 4 072 рубля к прошлогоднему уровню.

«Рост среднего чека сейчас в основном объясняется инфляцией, хотя меняется и поведение покупателей», — отмечает эксперт Артем Романюк, комментируя другую статиску, связанную с продуктами. Так, стало известно, что в январе-июне 2026 года продажи магазинов «у дома» сократилось на 10% по сравнению с 2025 годом, в магазинах, где торгуют алкоголем и табаком — на 14%.

Средний чек за месяц тоже подрос: с 882 рублей до 965 рублей — плюс 9,4%. А стандартная продуктовая корзина, по статистике ведомства, прибавила в цене 9% за год.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о самом стремительно дорожающем продукте.

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