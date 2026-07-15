Семьи в Волгограде стали тратить на еду на 4 тысячи больше

«Рост среднего чека сейчас в основном объясняется инфляцией, хотя меняется и поведение покупателей», — отмечает эксперт Артем Романюк, комментируя другую статиску, связанную с продуктами. Так, стало известно, что в январе-июне 2026 года продажи магазинов «у дома» сократилось на 10% по сравнению с 2025 годом, в магазинах, где торгуют алкоголем и табаком — на 14%.