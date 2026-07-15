Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему дельфины стали чаще подплывать к берегу в Крыму

Отвечать взаимностью на любознательность дельфинов опасно.

Недавно на одном из крымских пляжей дельфин подплыл прямо к берегу и устроил настоящее представление для отдыхающих. Он плескался в воде, выпрыгивал и, казалось, совсем не боялся людей.

Как «КП-Крым» рассказал младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — природного заповедника РАН Андрей Артов, чаще всего к берегу подплывают афалины — самые крупные и любопытные из черноморских дельфинов. По его словам, с мая по июль у побережья становится больше корма: к берегу подходят хамса, ставрида и другая рыба. Дельфины следуют за едой, поэтому и оказываются в зоне видимости отдыхающих.

Кроме того, афалины — очень любознательные существа. Им интересны люди, их поведение, лодки и катера, поэтому они могут подплыть просто из любопытства. Дельфины также обожают играть: кататься на волнах и резвиться в потоках воды.

«Отвечать взаимностью на любознательность дельфинов нужно с осторожностью, так как они могут случайно ударить человека хвостом или плавником. Сила удара афалины сопоставима с ударом тяжелым предметом! Или, играя, утащить на глубину. Все же лучше наблюдать за ними со стороны», — предупреждает эксперт.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше