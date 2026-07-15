Эксперт объяснил, почему дельфины стали чаще подплывать к берегу в Крыму

Как «КП-Крым» рассказал младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — природного заповедника РАН Андрей Артов, чаще всего к берегу подплывают афалины — самые крупные и любопытные из черноморских дельфинов. По его словам, с мая по июль у побережья становится больше корма: к берегу подходят хамса, ставрида и другая рыба. Дельфины следуют за едой, поэтому и оказываются в зоне видимости отдыхающих.