Эксперт объяснил, почему дельфины стали чаще подплывать к берегу в Крыму

Недавно на одном из крымских пляжей дельфин подплыл прямо к берегу и устроил настоящее представление для отдыхающих. Он плескался в воде, выпрыгивал и, казалось, совсем не боялся людей.
Как «КП-Крым» рассказал младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — природного заповедника РАН Андрей Артов, чаще всего к берегу подплывают афалины — самые крупные и любопытные из черноморских дельфинов. По его словам, с мая по июль у побережья становится больше корма: к берегу подходят хамса, ставрида и другая рыба. Дельфины следуют за едой, поэтому и оказываются в зоне видимости отдыхающих.
Кроме того, афалины — очень любознательные существа. Им интересны люди, их поведение, лодки и катера, поэтому они могут подплыть просто из любопытства. Дельфины также обожают играть: кататься на волнах и резвиться в потоках воды.
«Отвечать взаимностью на любознательность дельфинов нужно с осторожностью, так как они могут случайно ударить человека хвостом или плавником. Сила удара афалины сопоставима с ударом тяжелым предметом! Или, играя, утащить на глубину. Все же лучше наблюдать за ними со стороны», — предупреждает эксперт.