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В Волгограде удостоили муниципальной награды заслуженного архитектора РФ

Депутаты гордумы отметили, что за каждым его проектом стоят профессиональное мастерство и искренняя любовь к родному городу.

Заслуженного архитектора России Александра Вязьмина отметили муниципальной наградой на заседании Волгоградской гордумы 15 июля. Депутаты вручили ему почетный знак города-героя «За верность Отечеству».

Высшей муниципальной награды бывшего главного архитектора области удостоили за личный вклад в развитие архитектуры и градостроительства Волгограда, а также заслуги в общественной деятельности, сообщает пресс-служба городумы.

Депутаты отметили, что за каждым его проектом стоят профессиональное мастерство и искренняя любовь к родному городу.