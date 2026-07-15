В Брянске подвели итоги конкурса городских логотипов «Редизайн Гон»

Конкурс «Редизайн Гон», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», завершился в Брянске, сообщили в региональном департаменте культуры.
Проект по созданию логотипов города реализуется студией «Стоп Дизайн». Участники конкурса должны были представить свою стилизованную версию логотипа Брянска, не меняя при этом его логику построения и общий силуэт. Каждое из решений сопровождалось текстовой аргументацией с обоснованием стилизации/контекста.
«В результате получились стилизованные версии логотипа, наполненные новым смыслом и оригинальным стилем. При этом все логотипы имеют очевидную отсылку к первоначальному решению, но своеобразным образом дополняют, расширяют и разнообразят фирменный стиль города», — отметили в департаменте культуры Брянской области.
Авторы трех лучших работ получили в подарок лонгслив или футболку, содержащие их дизайн, а также возможность участия в совместном релизе проекта брянского бренда одежды «Мэрч» с выплатой процента от продаж изделий. Трем другим авторам, чьи работы признаны достойными, вручили по одному изделию из ассортимента «Мэрча».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.