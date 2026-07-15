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В космосе впервые получили рентгеновские снимки

Ученые считают это событие историческим для космической медицины.

На рентгеновских снимках кистей рук, представленных слева направо, зафиксированы состояния до полета, на орбите и после полёта у трёх разных испытуемых, при этом все снимки выполнены по единому протоколу.
На рентгеновских снимках кистей рук, представленных слева направо, зафиксированы состояния до полета, на орбите и после полёта у трёх разных испытуемых, при этом все снимки выполнены по единому протоколу.Источник: Gifford et al., Radiology, 2026

Впервые за 65 лет освоения космоса астронавты на борту МКС получили рентгеновские снимки собственного тела диагностического качества, сообщает Science Alert. Как отмечается в исследовании, снимки были сделаны в ходе гражданской космической миссии SpaceX Fram2 — 3,5-дневного полярного орбитального полета на корабле Resilience.

На борту находилась рентгеновская система, включающая сверхпортативный беспроводной цифровой рентгеновский генератор. С его помощью астронавты выполнили снимки до и во время полета. На изображениях запечатлены фантомный объект (контрольный образец), умные часы, руки, предплечья, грудь, живот и таз. Основной сложностью, по данным исследования, стал выбор правильной позиции сканируемого человека в условиях измененной гравитации.

По оценке радиологов, все снимки имеют одинаково высокое качество и пригодны для диагностики.

Наиболее удобными для получения качественных изображений оказались кисти рук и предплечья — их легче удерживать неподвижно. Получение снимков грудной клетки, брюшной полости и таза оказалось более сложной задачей, их качество ниже. Тем не менее они достаточно качественны для выявления потенциальных медицинских проблем у астронавтов в ходе миссий.

Изображения умных часов, в свою очередь, показали, что портативный рентгеновский аппарат можно применять для проверки оборудования космических аппаратов на скрытые повреждения.

Шейна Гиффорд, исследовательница в области аэрокосмической медицины из клиники Майо (США), назвала это событие «историческим во многих отношениях» и отметила, что оно изменило будущее космической медицины и космических миссий.

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