Лантратова: в плену ВСУ не осталось мирных жителей Курской области

«Удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян — всех, кого незаконно удерживали на территории Украины. Они вернулись домой. Это очень радостное событие. Я была на связи с губернатором Курской области Александром Хинштейном все эти дни. Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но в плену на территории Украины их точно нет», — заявила «Вестям» Яна Лантратова.