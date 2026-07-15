Первый в России легальный VPN создал студент из Нижнего Новгорода

Интерес к программированию появился у молодого нижегородца еще в школьные годы. В 14 лет он стал победителем телепроекта «Купите это немедленно», представив собственного голосового помощника, а выигранный миллион рублей направил на обучение. Сегодня Иван учится на факультете радиофизики и информационной безопасности телекоммуникационных систем ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Вместе с командой он занимается разработкой IT-проектов, участвует в конкурсах технологических стартапов и планирует связать профессиональную карьеру с развитием отечественных технологий.