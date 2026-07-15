Первый в России легальный VPN создал студент из Нижнего Новгорода

Студент Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Иван Будаков стал одним из героев проекта «Молодежь меняет мир». Несмотря на молодой возраст, он уже успел выиграть миллион рублей на развитие своих идей, стать призером всероссийских научных конференций и разработать первый в России легальный VPN-сервис.
По словам Ивана, его проект позволяет получать доступ только к тем зарубежным сервисам, которые стали недоступны для российских пользователей из-за западных ограничений, при этом не открывая доступ к ресурсам, запрещенным Роскомнадзором.
Интерес к программированию появился у молодого нижегородца еще в школьные годы. В 14 лет он стал победителем телепроекта «Купите это немедленно», представив собственного голосового помощника, а выигранный миллион рублей направил на обучение. Сегодня Иван учится на факультете радиофизики и информационной безопасности телекоммуникационных систем ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Вместе с командой он занимается разработкой IT-проектов, участвует в конкурсах технологических стартапов и планирует связать профессиональную карьеру с развитием отечественных технологий.
Как появилась идея создать первый легальный VPN-сервис, почему преподаватель поставил студенту зачет после того, как тот нашел уязвимости в системе безопасности, и с какими вызовами сегодня сталкиваются молодые программисты, — читайте в новом материале проекта «Молодежь меняет мир» на сайте «Нижегородской правды».