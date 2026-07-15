Врачи спасают двух детей после игры с бешеным ежом в Саратовской области

Заведующий травмпунктом Саратовской областной детской клинической больницы Алексей Темяков пояснил, что заражение может произойти даже без укуса — при попадании слюны на слизистые глаз, носа или рта, а также на любые поврежденные участки кожи. Сейчас девочки находятся на амбулаторном лечении, им назначен курс прививок от бешенства.