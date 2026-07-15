Врачи спасают двух детей после игры с бешеным ежом в Саратовской области

Саратовские врачи спасают двух детей после контакта с бешеным ежом.
Все случилось несколько дней назад. Годовалая девочка и ее восьмилетняя сестра нашли во дворе ежа и решили с ним поиграть. Утром мать обнаружила животное мертвым и отвезла его на экспертизу — анализ подтвердил бешенство, сообщает телеканал «Саратов 24».
Заведующий травмпунктом Саратовской областной детской клинической больницы Алексей Темяков пояснил, что заражение может произойти даже без укуса — при попадании слюны на слизистые глаз, носа или рта, а также на любые поврежденные участки кожи. Сейчас девочки находятся на амбулаторном лечении, им назначен курс прививок от бешенства.
Врачи предупреждают: нельзя гладить диких животных и вступать с ними в контакт, даже если зверь выглядит здоровым — он уже может быть переносчиком смертельного вируса.
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