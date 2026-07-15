Иммунотерапия и космос: чем занимаются нижегородские школьники в «Сириусе»

Десять одаренных школьников из Нижегородской области вошли в число участников юбилейной, десятой по счету, научно-технологической программы «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус». Вместе с ними над реальными прикладными задачами трудятся свыше 400 школьников, объединенные в команды, из России и Казахстана. Региональный отбор провел центр «Вега» при министерстве образования области, сообщает Pravda-nn.ru.
Среди участников — старшеклассник из нижегородской школы № 59 Дмитрий Ильин. Он исследует способ адресной доставки одноцепочной рибонуклеиновой кислоты в Т‑клетки с помощью антительных фрагментов для запуска выработки определенного белка. Такой подход имеет большой потенциал для развития иммунотерапии. Дмитрий впервые приехал в «Сириус» и полон энтузиазма: по его словам, атмосфера центра вдохновляет на открытия, а работа над проектом поможет сделать шаг к будущей профессии.
Другой юный изобретатель — Иван Булаев, ученик школы № 11 из Балахны. Он разрабатывает «умный» манипулятор с голосовым управлением, который будет полезен как на небольших производствах, так и в быту. Иван не в первый раз участвует в программе. Его главная цель — довести проект до рабочего образца и хорошо его презентовать.
В проектной деятельности активно участвуют и девушки: Агата Лысова (школа № 30), Анастасия Телегина (лицей № 40) и Анна Иванова (лицей-интернат «Центр одаренных детей») из Нижнего Новгорода занимаются исследованиями в области естественных наук и технического творчества. По итогам смены ребята представят не просто концепции, а рабочие версии своих разработок и оригинальные инженерные решения.
Также есть творческое направление: например, в блоке «Музыкально‑исполнительское искусство» (академическая музыка) участвует Екатерина Кобка, первокурсница Нижегородского музыкального училища имени Балакирева.
Министр образования области Михаил Пучков подчеркнул, что отбор на смену был очень строгим: ребята соревновались с сотнями талантливых сверстников со всего региона. Работа в лабораториях «Сириуса» под руководством ведущих ученых — уникальная возможность еще в школе соприкоснуться с наукой мирового уровня. По словам министра, такие проекты серьезно влияют на путь подростков: возвращаясь домой, они горят желанием создавать новые технологии в родном регионе.
В этом году программа охватывает 76 проектов по 11 направлениям, где школьники изучают разные направления — генетику, биомедицину, искусственный интеллект, агротехнологии или космос и освоение Арктики. Например, одна из команд изучает, как солнечный ветер воздействует на обшивку космических кораблей. Для поиска решений участники тестируют 20 различных материалов в вакуумной установке.
Наставниками школьников выступают признанные российские эксперты в области разных, в том числе смежных, дисциплин. Выбор тематических направлений согласуется со Стратегией научно‑технологического развития России. Многие участники после завершения программы продолжат работать с компаниями‑заказчиками.