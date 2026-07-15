Иммунотерапия и космос: чем занимаются нижегородские школьники в «Сириусе»

Другой юный изобретатель — Иван Булаев, ученик школы № 11 из Балахны. Он разрабатывает «умный» манипулятор с голосовым управлением, который будет полезен как на небольших производствах, так и в быту. Иван не в первый раз участвует в программе. Его главная цель — довести проект до рабочего образца и хорошо его презентовать.