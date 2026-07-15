В Ленобласти и Петербурге нарастили экспорт кормов и добавок к ним

Компании Ленинградской области и Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 года отправили за рубеж 284 тыс. т кормов и добавок к ним, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2025-го, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».