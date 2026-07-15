Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти и Петербурге нарастили экспорт кормов и добавок к ним

Компании регионов в первом полугодии отправили за рубеж более 280 тысяч тонн этой продукции.

Компании Ленинградской области и Санкт-Петербурга в первом полугодии 2026 года отправили за рубеж 284 тыс. т кормов и добавок к ним, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2025-го, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Крупнейшим получателем кормовой продукции регионов стало Марокко. Также значительные объемы кормов экспортировались в Иран, Китай и Израиль. Всего экспорт осуществлялся в 13 стран мира, включая Азербайджан, Германию, Грузию, Испанию, США, Таджикистан, Узбекистан, Чехию и Эстонию.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше