В Калининграде создали самый большой кубок из янтаря в истории

Над кубком одновременно работали десять мастеров. Чаша выполнена в технике мозаики из 2000 фрагментов, каждый из которых предварительно обрабатывался и подгонялся вручную. Изделие украшено камнерезными скульптурными композициями из янтаря, а также двумя рукописными иконами. На одной из них изображен Георгий Победоносец — святой, символизирующий победу добра над злом, мужество и защиту.