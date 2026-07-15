В Калининграде создали самый большой кубок из янтаря в истории

На сайте Калининградского янтарного комбината сообщается о создании самого большого кубка в истории российского янтарного производства.
Изделие под названием «Кубок Победителей» имеет высоту 124 см и вес 32,9 кг. Для его изготовления использовался пейзажный янтарь — одна из наиболее ценных разновидностей камня. Как уточняется в публикации, такое название самоцвет получил из-за характерных разводов на поверхности, рисунок которых образовался «природным сочетанием сразу нескольких оттенков самоцвета». Данный вид янтаря считается редким: в природе его доля не превышает 2%.
Над кубком одновременно работали десять мастеров. Чаша выполнена в технике мозаики из 2000 фрагментов, каждый из которых предварительно обрабатывался и подгонялся вручную. Изделие украшено камнерезными скульптурными композициями из янтаря, а также двумя рукописными иконами. На одной из них изображен Георгий Победоносец — святой, символизирующий победу добра над злом, мужество и защиту.
«Кубок будет выставлен в музее Янтарного комбината, где любой желающий сможет в деталях рассмотреть искусную работу наших мастеров», — заявила заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова.