Пермский «Амкар» покинули еще три игрока

Тимур Зайнуллин продолжит карьеру в пензенском «Зените», который сейчас выступает во Второй лиге Б. С февраля 2025 года он играл за этот клуб на правах аренды. За «Амкар» он сыграл один матч. Арсений Чернышев покидает «Амкар» в связи с истечением срока контракта. За основную команду провел четыре матча. Дмитрий Шерстобитов провел в составе пермского клуба 13 матчей. Следующим его клубом станет ФК «Калуга».