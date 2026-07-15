Республиканский турнир по волейболу среди госслужащих прошел в Элисте

Госслужащие Калмыкии приняли участие в турнире по волейболу, который прошел в Элисте в честь Дня Республики Калмыкии. Соревнования были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате правительства региона.
Турнир объединил 28 команд, представляющих министерства, ведомства, муниципалитеты, федеральные структуры, организации и предприятия республики. На протяжении двух дней участники демонстрировали спортивное мастерство, командный характер, взаимоуважение и стремление к победе.
«День Республики Калмыкии — это праздник единства, уважения к истории родного края и уверенного движения вперед. Именно поэтому проведение подобных соревнований имеет особое значение. Волейбол объединяет людей разных профессий, поколений и взглядов, укрепляя командный дух и создавая прочный фундамент для дальнейшего развития спорта в республике», — отметили в аппарате правительства региона.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.