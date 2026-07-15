Загрязнение воздуха токсичным газом выявили в Нижнем Новгороде

В трех районах города разовая концентрация формальдегида превысила норму: в Автозаводском районе в 1,7 раза, в Приокском районе — в 1,3 раза и в Кстовском районе — в 1,1 раза. Также в исследовании участвовали Дзержинск и Арзамас — в их атмосфере загрязнений не было выявлено.