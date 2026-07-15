«Луч» выпустил новую модель часов с уникальным механизмом почти за 5000 рублей

Белорусская компания «Луч» выпустила новую модель часов с уникальным механизмом. Подробности рассказали на предприятии.
Так, минским часовым заводом «Луч» выпущена новая модель часов Arena. Сообщается, что создатели часов вдохновлялись при создании автоспортом.
При этом на заводе подчеркнули, что эти часы стали одной из самых сложных разработок предприятия за всю его историю. Это первые часы бренда с автоподзаводом. А на создание модели ушло около пяти лет.
Стоят часы Arena 4899 белорусских рублей. На данный момент «Луч» выпустил 50 таких часов, но заявляется, что коллекция часов не будет лимитированной, и что планируется продолжить их производство.
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