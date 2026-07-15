Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде запустили бесплатную акцию по проверке на половые инфекции

До 14 августа жители могут без направления пройти обследование на ВИЧ, сифилис и ИППП.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде с 15 июля по 14 августа проходит акция «Здоровье летом». Об этом сообщает региональный минздрав.

Жители могут бесплатно и без направления обратиться в Центр специализированных видов медицинской помощи, чтобы провериться на инфекции, передающиеся половым путём, и при необходимости начать лечение на ранней стадии.

В рамках акции пациентам предлагают комплексное обследование. В него входят анализ крови на сифилис и ВИЧ, микроскопическое исследование на ИППП, бакпосев, ПЦР-диагностика на хламидии, гонококк, трихомонаду, микоплазму и уреаплазму, а также консультация врача-венеролога.

Обратиться можно по адресу: улица Барнаульская, 6. Приём ведётся с 8:00 до 11:00. Записаться можно через регистратуру или по телефону 8 (4012) 313−185. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше