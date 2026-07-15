«Ротор» против «СКА‑Хабаровск» — битва за первые очки

Старт сезона для обоих соперников получился обескураживающим. «Ротор» под руководством Дмитрия Парфёнова в первом туре уступил «Нижнему Новгороду» со счётом 2:4. Особенно болезненным этот результат делает тот факт, что оборона волгоградцев в той встрече была вынуждена действовать в экспериментальном составе: из‑за травм выбыли ключевые защитники — Клещенко и Покидышев. Именно эти кадровые проблемы обернулись для команды настоящей катастрофой: простые забросы вперёд, которые в профессиональном футболе не должны становиться угрозой, превращались в голевые моменты, а оборона выглядела словно проходной двор. Тем не менее в атаке «Ротор» продемонстрировал интересные тенденции: команда старается выходить со своей половины поля через осмысленный пас, избегая поспешных передач, и активно ищет свободные зоны, а не ждёт мяч строго в ноги. Такой подход придаёт игре волгоградцев определённую зрелость, но без надёжной обороны эти достоинства рискуют остаться невостребованными.