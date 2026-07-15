Капитан теплохода Константин Фунтов рассказал о самом важном в профессии

— И правда много, и все они — выходцы из наших нижегородских затонов — Октябрьского и Памяти Парижской Коммуны. Я, кстати, тоже из него! Да и вообще большинство ребят у нас из волжских династий речников и учились в Нижнем. Я учился в академии водного транспорта, механик окончил Нижегородское речное училище, его же окончил наш третий штурман — сейчас он заочно обучается в Волжском государственном университете водного транспорта. И когда мы заходим в Нижний Новгород, приезжают семьи, родственники, близкие, друзья, знакомые — радостно проходят такие встречи. — Стать капитаном непросто, но ещё сложнее им быть. Он всегда несёт самые сложные вахты на корабле. Когда за штурвалом вы, а не ваши помощники?