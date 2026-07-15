Капитан теплохода Константин Фунтов рассказал о самом важном в профессии

Константин Фунтов — продолжатель волжской династии судоводителей пассажирского флота. Он с детства полюбил теплоходы и не мыслил себя в другой профессии. Прошёл путь от рулевого до капитана, работал и на морских грузовых судах. Но любовь к родным рекам победила, и с 2011 года он — бессменный капитан четырёхпалубного теплохода «Тихий Дон». Он рассказал о том, как становятся капитанами и что самое сложное в этой профессии.
Речники.
— Константин Николаевич, вы — речник в четвёртом поколении? Кто из ваших родственников стоял у штурвала волжских теплоходов?
— Мой прадед, Константин Михайлович Фунтов, был штурвальным теплохода «Академик Тимирязев». 7 августа 1942 года под Сталинградом он погиб на капитанском мостике вместе с теплоходом, который подорвался на подводной мине.
Мой дед, Николай Константинович, до 1990 года возглавлял экипаж знаменитого парохода «Володарский» — судна с уникальной судьбой, проработавшего на Волге более 70 лет. А отец, Николай Николаевич, до 1997 года был старшим помощником капитана теплохода «Эрнст Тельман».
Так что с детства моя жизнь была связана с пароходами. Я вам больше скажу: я начал свою жизнь на борту теплохода и, естественно, пошёл по стопам своих предков — учился в Волжской государственной академии водного транспорта, потом начал свою карьеру в Волжском пароходстве, а потом волею судьбы меня привело в «Донинтурфлот» на «Тихий Дон».
— И не только вас. Оказывается, в команде много нижегородцев, я-то думала, что на судне все — донские казаки…
— И правда много, и все они — выходцы из наших нижегородских затонов — Октябрьского и Памяти Парижской Коммуны. Я, кстати, тоже из него! Да и вообще большинство ребят у нас из волжских династий речников и учились в Нижнем. Я учился в академии водного транспорта, механик окончил Нижегородское речное училище, его же окончил наш третий штурман — сейчас он заочно обучается в Волжском государственном университете водного транспорта. И когда мы заходим в Нижний Новгород, приезжают семьи, родственники, близкие, друзья, знакомые — радостно проходят такие встречи. — Стать капитаном непросто, но ещё сложнее им быть. Он всегда несёт самые сложные вахты на корабле. Когда за штурвалом вы, а не ваши помощники?
— Вахта у капитана в самое ответственное время — с 0 часов до 4 утра каждый день, без выходных и праздников. А потом вахта с 12 до 16. Я работаю полный рабочий день, и это не только про управление теплоходом, но и управление экипажем. Руковожу всеми службами: принимаю отчёты, доклады, участвую в материально-техническом снабжении теплохода, делаю заказы, планирую расписание.
— Когда же вы спите?
— На сон остаётся времени немного. Приходишь часов в пять утра с мостика, ложишься, а в 10 уже надо вставать, потому что из офиса поступают распоряжения, нужно контактировать со службами, чтобы теплоход продолжал свою работу. Потом выходишь на вахту. С вахты меняешься. Есть немного свободного времени, а перед вахтой на пару часов ложишься. Всё лето нон-стоп, без выходных и праздников. Теплоход постоянно в движении — весь экипаж работает вахтовым методом.
— Почему же многие речники учились в Нижнем?
— Учебные заведения Нижнего Новгорода очень котируются. Сейчас мы работаем в донской компании «Донинтурфлот», и все руководители, что когда-то работали капитанами, механиками, все оканчивали Нижегородский институт инженеров водного транспорта, потому что в Ростове-на-Дону тогда не было высшего речного учебного заведения, и со всей Волги, с Дона, с севера приезжали учиться к нам. Это сейчас уже открылись такие учебные заведения во многих городах.
Сложная красота.
— Как изменилась Волга за время вашего капитанства? Несколько лет подряд суда сетовали на обмелевшие реки, а в этом было такое обилие снега и ливней, что прибрежные деревья долго оставались в воде…
— На мой взгляд, вода не повысилась особо. Когда мы шли с Ростова-на-Дону, попали в самый пик половодья. Воды было очень много, потому что на Средней Волге выдалась снежная зима. Как житель Нижегородской области могу сказать, что я давно не видел такой зимы, больше пяти лет. Но потом начался активный сброс воды.
С одной стороны, хорошо — воды много. Минус в том, что теплоход идёт по расписанию, а оно рассчитано на среднюю скорость течения. Скорость течения увеличилась, и нам стало сложнее попадать в рамки расписания. Мы идём, скорость рассчитана 20 км в час, течение настолько сильное, что скорость самого теплохода снижается. Но в итоге мы все города и порты прошли вовремя.
— А какой у вас любимый участок маршрута?
— Конечно же, Волга. Наше родное Чебоксарское водохранилище. Правый берег высокий, левый низкий — как в песне поётся, очень пейзажный. А когда идём по Куйбышевскому водохранилищу, я даже в его берегах вижу что-то похожее на наши нижегородские места. Поэтому Волга очень нравится.
Ещё нравится река Свирь, когда на северо-запад идём, в Санкт-Петербург, в который у нас много рейсов. Там очень живописно — северная природа вообще очень красивая.
Но и у Дона есть свой шарм — такая красота: идёшь по реке, а вокруг бескрайняя степь. Это очень красиво!- Бывает, красота опасна. Есть ли участки на Волге, которые становятся испытанием для капитана? Нас, туристов, часто пугают, что, не дай Бог, что случится на шлюзах…
— Для меня их два. Первый — это Городецкий плёс. Он очень мелководный. А с реконструкцией Городецкого шлюза место стало ещё более проблемным. Мы на 20 минут опоздали с прибытием в Нижний Новгород — в Городецком шлюзе огромный наплыв судов. Стоит одному замешкаться, и у всех сбой. И так вот на всё лето. Пока не будет построен второй шлюз, мы так и будем испытывать неудобства.
Многое зависит и от пропуска воды с Нижегородской ГЭС. У нас осадка судна 3 метра — движение с такой осадкой осуществляется всего 4−5 часов в день в летний период. Стоит опоздать, и придётся ждать сутки.
Второй сложный участок — Астраханский плёс, ниже Волгограда. Там Волга находится в свободном русле, и постоянно происходят изменения фарватера.
— Навигация сегодня начинается в апреле, а заканчивается в ноябре. Как хватает сил на работу в режиме нон-стоп?
— К середине сезона открывается второе дыхание, экипаж становится сплочённым, люди работают единой командой. Да и зимой работа не заканчивается. Экипаж делится на судовую команду и обслуживающий персонал. Ресторан, команда круиз-директора, горничные уходят в межнавигационный отпуск. Тех, кто с нами постоянно, мы поддерживаем и не увольняем. В трудовой книжке так и написано: «находятся в межнавигационном отпуске».- Что же делает зимой судовая команда?
— Мы с осени начинаем подготовку теплохода к новому сезону: меняем ковровые покрытия, проводим отельное телевидение. Машинная команда занимается профилактикой и ремонтом механизмов, палубная наводит красоту — красим палубы, корпус теплохода.
В этом году все прогулочные палубы закрыли искусственным газоном. Стало красиво, бесшумно и безопасно. Раньше палубы были гладкие, можно было поскользнуться. А сейчас не скользко и нет цоканья каблучков туристок по утрам. За эту тишину гости нам очень благодарны. Так что зимой мы работаем, а с марта большая часть команды собирается, и в конце апреля мы начинаем сезон.
— Ваш теплоход действительно красавец. «Володарский», на котором служил ваш дедушка, был героем фильмов «Хождение по мукам» (16+), «Васса» (16+), «Очарованный странник» (16+). Его собрат «Спартак», также построенный на судоверфи акционерного общества «Сормово» в Нижнем Новгороде, снимался в «Жестоком романсе» (16+) в роли парохода «Ласточка». А попадал ли в кадр «Тихий Дон»?
— В каких-то эпизодах мы снимались, а недавно попали в кадр — был в Ростове, снимался фильм о Басте на соседнем теплоходе. А съёмочная бригада была на нашем, так что в кадр тоже попали. Сейчас много на теплоходах снимают, так что, надеюсь, что наш фильм ещё впереди!