В Петербурге умер художник Анатолий Заславский

Анатолий Заславский родился 2 ноября 1939 года в Киеве. После переезда в Ленинград окончил Высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. В 2002 году он основал творческое объединение «Безнадежные живописцы», участники которого регулярно представляли свои работы на выставках в Санкт-Петербурге.