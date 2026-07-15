Больше 150 жилых гнезд редкой ласточки насчитали в Сарове

Самым трудоемким стал подсчет в поселке Яблоневый сад — около 250 частных домов пришлось осмотреть с разных ракурсов. Дети кропотливо изучили каждое здание и нашли 62 жилых гнезда и 11 разрушающихся. Это больше, чем в 2021 году, когда насчитали 44. Значит, колония растет.