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Больше 150 жилых гнезд редкой ласточки насчитали в Сарове

Но много было найдено и разрушенных гнезд.

Источник: Живем в Нижнем

Экологи вместе со школьниками подсчитали в Сарове гнезда городской ласточки-воронка — вида, который занесен в Красную книгу Нижегородской области. Результаты порадовали — обнаружено более 150 жилищ редкой птицы.

Воронки гнездуются на каменных постройках, лепят убежище из глины и мокрой почвы. В 1990-х годах в области гнездилось 5000−10000 пар, сейчас — не более 2500 пар. Большинство гнезд уничтожают люди.

Инициаторами стали саровские школьники — ученики гимназии № 2 и Центра образования. Ребята научились отличать их гнезда от касаток и стрижей, запомнили приметы — белое надхвостье у птиц и глиняные чашеобразные гнезда без травы, с летком в верхней части.

Самая крупная колония оказалась на улице Гоголя. Там, благодаря архитектурным балконам длинной девятиэтажки, воронки чувствуют себя отлично. Всего там насчитали 104 жилых гнезда и 28 разрушающихся. В больничном городке результаты скромнее: на детском отделении — одно гнездо, на «терапии» — 15 жилых и одно разрушенное.

Самым трудоемким стал подсчет в поселке Яблоневый сад — около 250 частных домов пришлось осмотреть с разных ракурсов. Дети кропотливо изучили каждое здание и нашли 62 жилых гнезда и 11 разрушающихся. Это больше, чем в 2021 году, когда насчитали 44. Значит, колония растет.

К слову, в Нижнем Новгороде тоже есть колонии воронка. Одна из них — на доме № 29 на Большой Покровской. Ласточки строят гнезда под декоративными розетками. В конце июня там насчитали 47 целых гнезд и 11 разрушенных.

Ранее «Живем в Нижнем» рассказывал, откуда в Нижегородской области взялись черепахи.

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