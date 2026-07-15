В Красноярском крае 70 семей получили выплаты на двойняшек и тройняшек

С начала 2026 года в Красноярском крае единовременную выплату при рождении двойняшек и тройняшек получили 70 семей. Поддержку назначили родителям 141 ребенка, сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.
Меру реализуют в рамках региональной программы и нацпроекта «Семья». Базовый размер выплаты в 2026 году составляет 74 506 рублей на каждого ребенка. С учетом районного коэффициента в Красноярске и большинстве округов края выплачивают по 96 859 рублей, в Норильске — 134 112 рублей.
С июля 2023 года по инициативе Губернатора Михаила Котюкова процесс получения выплаты упрощён. Теперь в рамках программы «Государство для людей» специалисты соцзащиты отслеживают информацию из ЗАГСов о рождении двоен и троен, связываются с родителями и перечисляют пособие. Это позволяет семьям не тратить время на бюрократические процедуры. Если выплату не назначили автоматически, родители могут обратиться за ней в течение трех лет со дня рождения детей.