Нижегородские власти отложили идею строительства дублера проспекта Ленина

Напомним, что дублер проспекта Ленина планировали сделать шестиполосным. Новая дорога должна была пойти по улицам Молитовской, Голубева, Баумана и Героя Попова и связать Советскую улицу в Канавинском районе и улицу Баумана в Ленинском. Его протяженность составит 4,65 км. В строительство дороги хотели инвестировать 14,4 млрд рублей, а строить ее — с 2025 по 2028 год в рамках концессионного соглашения. Сам проект намеревались завершить до 2029 года.