Нижегородские власти отложили идею строительства дублера проспекта Ленина

Правительство Нижегородской области отложило идею строительства дублера проспекта Ленина. Всему виной — сложная финансовая ситуация. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили региональные власти.
Из-за непростой ситуации с исполнением бюджета регионам России рекомендовали оптимизировать расходы. В связи с этим в Нижегородской области было принято решение приостановить в 2026 году заключения новых концессионных соглашений.
Однако переговоры по проекту дублера проспекта Ленина продолжаются.
Напомним, что дублер проспекта Ленина планировали сделать шестиполосным. Новая дорога должна была пойти по улицам Молитовской, Голубева, Баумана и Героя Попова и связать Советскую улицу в Канавинском районе и улицу Баумана в Ленинском. Его протяженность составит 4,65 км. В строительство дороги хотели инвестировать 14,4 млрд рублей, а строить ее — с 2025 по 2028 год в рамках концессионного соглашения. Сам проект намеревались завершить до 2029 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на 53% выполнили работы по возведению дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.