Калининградец отправлен на принудительные работы за комментарий в интернете

Сорокалетнего жителя Калининграда признали причастным к экстремизму. Он оставил в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба региональной УФСБ.
Мужчина отправлен на 6 месяцев на принудительные работы.
с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
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