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Калининградец отправлен на принудительные работы за комментарий в интернете

Сорокалетний мужчина оставил в «ВК» коммент, который привлек внимание спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

Сорокалетнего жителя Калининграда признали причастным к экстремизму. Он оставил в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба региональной УФСБ.

Мужчина отправлен на 6 месяцев на принудительные работы.

с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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