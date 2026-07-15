В конце июля пермяки смогут увидеть «горизонтальный» звездопад

Пермяки в конце июля смогут увидеть «горизонтальный» звездопад, сообщает эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигает пика в ночь с 30 на 31 июля — при ясной погоде ожидается до 25 вспышек в час. В отличие от большинства метеорных потоков, его активность остаётся высокой несколько суток, а не одну ночь, что делает явление удобным для наблюдений.
Особенность потока — траектория движения. Метеоры летят не вниз, а почти параллельно поверхности Земли, из стороны в сторону. В астрономии их называют «пасущимися». Всё из-за низкого положения радианта (точки вылета) у юго-восточного горизонта: светящиеся полосы проходят более длинный путь в атмосфере и остаются видимыми дольше.
Поток был открыт в 1870 году британским астрономом Джорджем Тапманом, который заметил 65 ярких вспышек за десять дней и обратил внимание на их смещение. Позже, в 1950-х, исследователи подтвердили, что Земля проходит не через единое облако пыли, а через растянутый пылевой след вдоль орбиты. Также выяснилось, что на траекторию этого следа влияет гравитация Юпитера — она постепенно меняет даты пика, интенсивность и положение радианта.
В пиковую ночь скорость входа метеоров в атмосферу — около 41 км/с, поэтому их полёт выглядит плавным, а след приобретает желтоватый оттенок. В этом году новолуние обеспечит достаточно тёмное небо для наблюдений.
Чтобы увидеть максимум, лучше выехать за город — городская засветка скрывает до половины метеоров. Телескоп не понадобится. Лучшее время — около трёх часов ночи до рассвета, когда радиант поднимается выше. Глазам нужно 20−30 минут, чтобы адаптироваться к темноте. Найти поток просто: нужно мысленно провести линию от крайних звёзд ковша Большой Медведицы к Полярной звезде, повернуться к ней спиной — и взгляд упрётся в южную часть неба. Не стоит смотреть в одну точку: лучше охватить широкую область горизонта.