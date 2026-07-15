В конце июля пермяки смогут увидеть «горизонтальный» звездопад

Чтобы увидеть максимум, лучше выехать за город — городская засветка скрывает до половины метеоров. Телескоп не понадобится. Лучшее время — около трёх часов ночи до рассвета, когда радиант поднимается выше. Глазам нужно 20−30 минут, чтобы адаптироваться к темноте. Найти поток просто: нужно мысленно провести линию от крайних звёзд ковша Большой Медведицы к Полярной звезде, повернуться к ней спиной — и взгляд упрётся в южную часть неба. Не стоит смотреть в одну точку: лучше охватить широкую область горизонта.