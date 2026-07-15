Священник объяснил, можно ли носить крестик, доставшийся по наследству

Священник Владислав Береговой объяснил, можно ли носить нательный крест, полученный в наследство. В беседе с RT он напомнил: с нательным крестом обычно не расстаются до самой кончины.
По словам священника, для крещения младенцу обычно покупают небольшой крестик, с которым дитя ходит до школьного возраста, после чего приобретают другой.
Однако существует традиция, связанная с семейными ценностями: если в доме хранится крест высокой материальной или духовной значимости, передаваемый очередному поколению, носить его тоже разрешается.
Береговой отметил, что относиться к этому нужно без предрассудков. Заново освящать такую семейную реликвию не обязательно — святой предмет уже обладает благодатью. При желании верующего священник может провести обряд освящения дополнительно.
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