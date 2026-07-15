Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник объяснил, можно ли носить крестик, доставшийся по наследству

Семейный крест не требует повторного освящения.

Священник Владислав Береговой объяснил, можно ли носить нательный крест, полученный в наследство. В беседе с RT он напомнил: с нательным крестом обычно не расстаются до самой кончины.

По словам священника, для крещения младенцу обычно покупают небольшой крестик, с которым дитя ходит до школьного возраста, после чего приобретают другой.

Однако существует традиция, связанная с семейными ценностями: если в доме хранится крест высокой материальной или духовной значимости, передаваемый очередному поколению, носить его тоже разрешается.

Береговой отметил, что относиться к этому нужно без предрассудков. Заново освящать такую семейную реликвию не обязательно — святой предмет уже обладает благодатью. При желании верующего священник может провести обряд освящения дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Волгограде собирают свидетельства явления Божией Матери в Сталинграде.