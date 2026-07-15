Интерактивную карту ситуации на АЗС запустили в Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области действует ограничение на продажу топлива по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля на АЗС «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть» и «Татнефть». Средняя стоимость бензина на нижегородских заправках в июне 2026 года увеличилась на 7,2% по сравнению с маем, по сравнению с декабрем 2025 года — на 12,7%.