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Интерактивную карту ситуации на АЗС запустили в Нижегородской области

Интерактивная карта, которая отображает наличие бензина и очередей на АЗС, начала работать в Нижегородской области, сообщили в правительстве региона. Она доступна на сайте правительства и портале «Карта жителя», отмечается в сообщении.

Интерактивная карта, которая отображает наличие бензина и очередей на АЗС, начала работать в Нижегородской области, сообщили в правительстве региона. Она доступна на сайте правительства и портале «Карта жителя», отмечается в сообщении.

Данные о топливе формируются на основе обезличенных сведений о трансакциях, также наличие бензина и дизеля на заправках и очереди подтверждают волонтеры, которые работают на АЗС.

Сейчас мониторинг ведется более чем на 60 АЗС, отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области действует ограничение на продажу топлива по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля на АЗС «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть» и «Татнефть». Средняя стоимость бензина на нижегородских заправках в июне 2026 года увеличилась на 7,2% по сравнению с маем, по сравнению с декабрем 2025 года — на 12,7%.

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