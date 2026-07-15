Нижегородцев предупредили об опасности тыкв-гигантов

Главная опасность кроется в методах выращивания: чтобы довести тыкву до рекордных размеров и уберечь от порчи, фермеры нередко используют мощные агрохимикаты. В ход идут системные фунгициды, инсектициды и гербициды — их применяют в значительных дозировках и продолжают обработки почти до самого момента взвешивания. В результате токсины накапливаются не только в кожуре, но и в мякоти, делая овощ потенциально опасным.