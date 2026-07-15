Нижегородцев предупредили об опасности тыкв-гигантов

Нижегородцам рассказали об опасности употребления в пищу тыкв-гигантов. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Выращивание тыкв‑гигантов давно вышло за рамки простого увлечения — сегодня это целое направление, в рамках которого устраивают состязания за самый внушительный плод. Однако эксперты категорически не советуют использовать такие экземпляры в пищу: риск для здоровья слишком велик.
Главная опасность кроется в методах выращивания: чтобы довести тыкву до рекордных размеров и уберечь от порчи, фермеры нередко используют мощные агрохимикаты. В ход идут системные фунгициды, инсектициды и гербициды — их применяют в значительных дозировках и продолжают обработки почти до самого момента взвешивания. В результате токсины накапливаются не только в кожуре, но и в мякоти, делая овощ потенциально опасным.
Дополнительный фактор риска — кукурбитацины, природные токсичные вещества, свойственные растениям из семейства Тыквенных. Селекционеры сумели подавить их выработку в столовых сортах, однако экстремальные условия, в которых растут тыквы‑гиганты, способны вновь запустить синтез этих соединений. Даже небольшая порция кукурбитацина способна спровоцировать серьёзное отравление — сопровождающееся рвотой и диареей. При этом нагревание не нейтрализует токсин.
К тому же у гигантских тыкв практически нет вкусовых достоинств. Их мякоть отличается избыточной водянистостью, выраженной волокнистостью и полным отсутствием характерного вкуса — даже если плод выращен без применения химии.
Специалисты дают чёткую рекомендацию: если в тыкве ощущается хоть малейшая горечь, употреблять её в пищу нельзя — овощ следует сразу утилизировать.
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