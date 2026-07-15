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Новый телеканал появился в Беларуси с 15 июля

В Беларуси стал работать новый телеканал.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси заработал новый телеканал. Подробности сообщили в Белтелекоме.

Так, с 15 июля у белорусских зрителей есть возможность смотреть российский телеканале «Живи активно». Пока канал вещает в тестовом режиме. Его можно найти на 78 кнопке в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.

На телеканале «Живи активно» транслируют разного рода тренировки, гимнастические упражнения, занятия по йоге, упражнения для здоровой спины и другие программы от профессиональных тренеров. Его контент подойдет тем, кто интересуется здоровым образом жизни и хочет поддерживать себя в форме.

Тем временем белорус пошел в суд из-за оскорбительных стикеров с его фото в рабочем чате.

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