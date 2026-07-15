Новый телеканал появился в Беларуси с 15 июля

Так, с 15 июля у белорусских зрителей есть возможность смотреть российский телеканале «Живи активно». Пока канал вещает в тестовом режиме. Его можно найти на 78 кнопке в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA.